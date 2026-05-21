«Это наша тень!» Россиянок обвинили в воровстве на пляже Египта

Российских туристок обвинили в воровстве тени на отельном пляже в Египте

Девушки отправились на отдых в Египет. Они загорали на пляже, когда к ним подошел мужчина и сообщил, что «русские туристки украли его тень».

Отдыхающие расположили лежаки на песке. Со временем на них упала тень от зонта. Тогда к девушкам подошел мужчина и настоятельно попросил передвинуться.

«Это наша тень, будьте добры уйти!» — заявил мужчина.

Туристки возмутились, но ситуацию восприняли с юмором. Позже они назвали себя «воровками тени» и посмеялись над произошедшим.

