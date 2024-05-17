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Еще одно предприятие присоединилось к проекту «Промышленный туризм» в Ступине

В рамках проекта организуются поездки на предприятия-партнеры Ступинского историко-краеведческого музея. В этом году число партнеров увеличилось. Компания Flex Film Rus подписала соглашение о партнерстве с музеем, став 12-м участником программы по развитию промышленного туризма. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Заключили партнерское соглашение с новым участником программы «Промышленный туризм». На первую экскурсию мы пригласили победителей интеллектуального соревнования по культурным кодам Ступина», — поделился директор музея Дмитрий Шалыгин.

По словам руководителя кадрового и административного отдела компании Flex Film Rus Ашиш Кумар Шаши, экскурсии познакомят молодежь с историей и возможностями предприятия.

«В мире сложилось негативное отношение к пластиковой упаковке. Мы стремимся изменить это восприятие. Будем рады познакомить молодое поколение с экологически чистым производством и продемонстрировать, что пластик может быть полезным и безопасным», — отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.