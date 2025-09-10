Эксперты составили список из 10 уникальных деревень РФ для путешествий

Конкурс по копке картошки можно посетить в «маленькой Белоруссии» под Иркутском

Эксперты «Авито Путешествия» поделились с РИАМО списком из 10 самобытных деревень по всей России, которые рекомендуют посетить в 2025 году. Эти населенные пункты разбросаны по всей стране — от северной Архангельской области до южного Дагестана, от западной Псковской области до дальневосточной Камчатки.

Подборка представляет собой проверенные направления для тех, кто хочет познакомиться с многообразием российской культуры, традиционной архитектурой и природными красотами в спокойной обстановке. Эти места идеально подходят для неторопливого отдыха и погружения в атмосферу подлинной России вдали от городской суеты.

Кильца, Архангельская область

Маршрут по живописным сельским поселениям начинается с северной точки и продвигается к югу, что позволяет путешественникам насладиться благоприятными погодными условиями во всех локациях. Первым пунктом посещения может стать деревня Кильца, расположенная в Мезенском районе Архангельской области.

Несмотря на небольшое население, не превышающее 50 жителей, этот населенный пункт имеет богатую историю протяженностью более 400 лет. За это время здесь появились уникальные образцы северного деревянного зодчества — впечатляющие избы с крепкими срубами, декоративными балконами и искусно оформленными наличниками. Характерной чертой местной архитектуры также являются внушительные кресты, которым жители традиционно приписывали защитные свойства от различных несчастий.

В летний период единственный способ добраться до деревни — водный транспорт по реке. Туристам рекомендуется искать жилье в городе Мезень, расположенном в верховьях реки.

Стоимость аренды квартиры там составляет примерно 2500 рублей за сутки.

Кинерма, Карелия

Это старинная карельская деревня, заселенная еще в XVI веке, но жилые дома и часовня Смоленской Божьей Матери чуть моложе и были построены пару веков спустя. Они охраняются как объекты культурного наследия Республики Карелия.

Согласно последним данным, в деревне постоянно живут всего 6 человек, но посещают ее более 4 тыс. туристов ежегодно. Здесь они изучают местный быт — действует выставка «Жизнь в Кинерме», парятся в бане, наслаждаются ароматным чаем из трав и первозданной природой.

Снять посуточное жилье при поездке в Кинерму лучше всего в селе Ведлозеро в 6 км от места назначения: цены на посуточные дома с видом на одноименное озеро начинаются от 4 тыс. рублей за ночь.

Старая Ладога, Ленинградская область

Село в Волховском муниципальном районе Ленинградской области по сравнению с двумя предыдущими локациями — настоящий мегаполис. В настоящее время там проживают около 2 тыс. человек, но и история Старой Ладоги гораздо богаче — первое упоминание датируется 862 годом (в «Повести временных лет»), а стоянки эпохи неолита на этом месте были еще в 3 тысячелетии до нашей эры.

С тех давних времен здесь почти ничего не осталось, зато есть монументальная Староладожская крепость, где сохранилось основание и часть стен Воротной башни XII века, одна из старейших в России Варяжская улица, где были найдены артефакты IX–X веков, церкви и монастыри, курганы урочища «Сопки» и две большие пещеры — Староладожская и Танечкина. В нескольких километрах от села есть Горчаковщинский водопад.

Вариантов размещения много и на территории самого села: цены на посуточные квартиры начинаются от 2 тыс. рублей за ночь, на загородные дома — от 7 тыс. рублей.

Изборск, Псковская область

Небольшой поселок в 30 км от Пскова и 10 км от границы с Эстонией, который упоминается в «Повести временных лет» даже раньше Москвы и Киева. Главное, за чем сюда отправляются туристы, — каменная Изборская крепость XIV века со стенами толщиной до 3 м, по которым можно гулять, и шестью башнями. Внутри крепости Никольский собор — памятник архитектуры первой половины XIV века.

Также в деревне можно посетить Словенские ключи — каскад источников недалеко от крепости, древнее поселение Труворово городище с каменной церковью Николая Чудотворца. Рядом расположены кладбище и Труворов крест XV века. Остановиться в Изборске можно в одном из посуточных домов — цены на такое жилье начинаются от 3,5 тыс. рублей за ночь.

Вятское, Ярославская область

Отправляемся в село, которое входит в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО и стало первым членом «Ассоциации самых красивых деревень и городков России». Посмотреть здесь есть на что: более 50 достопримечательностей XVIII–XIX веков, каменная купеческая малоэтажная застройка, уютные провинциальные улочки, торговые дома и трактиры.

Если с погодой не повезет, всегда можно посетить один из камерных музеев, например, музей Русской предприимчивости, Политех, «Звуки времени», «Страницы истории печатного дела» или «Детский мир» в здании бывшего депо пожарной дружины.

Цены на посуточную аренду домов в самом красивом селе России начинаются от 12 тыс. рублей, но можно найти варианты дешевле в соседних селах. Например, в Васильевском стоимость ночи в доме начинается от 5,3 тыс. рублей. Либо можно остановиться в Ярославле, который находится в 30 км от Вятского. В качестве сувениров отсюда стоит захватить пару банок хрустящих соленых огурцов.

Палех, Ивановская область

Старинный центр русского народного промысла — палехской лаковой миниатюры и иконописи — носит такое звание уже не один век. Работы местных мастеров украшают Грановитую палату Московского Кремля, Троице-Сергиеву лавру и Новодевичий монастырь.

Чтобы познакомиться с местной культурой, стоит заглянуть в филиалы Государственного музея Палехского искусства и посетить главный храм Палеха — Крестовоздвиженский собор с яркими сиреневыми куполами. Обогатить впечатления можно, отправившись на мастер-класс по палехской росписи.

Цены на посуточную аренду домов в поселке начинаются от 13,5 тыс. рублей. Чтобы сэкономить, можно остановиться неподалеку в Шуе — здесь посуточно снять квартиру стоит от 2 тыс. рублей. До Палеха из города ехать 30 км по прямой.

Эссо, Камчатский край

В 500 км от Петропавловска-Камчатского расположилось село Эссо, которое выделяется среди других населенных пунктов Камчатского края своей благоустроенностью. Туристы могут насладиться прогулками по аккуратным улицам с ухоженными типовыми домами.

Главная достопримечательность села — термальные источники с водой, нагревающейся до 65 градусов. Посетители могут выбрать между общественными бассейнами в центре села или оборудованными купальнями на базах отдыха.

Гостям также рекомендуют включить в программу визита Быстринский природный парк и местный этнографический музей. Арендовать жилье в Эссо можно от 6,5 тыс. рублей за сутки.

Тургеневка, Иркутская область

В 1909 году переселенцы из Белоруссии основали село, которое в настоящее время часто называют «маленькой Белоруссией». Населенный пункт отличается необычной планировкой: дома расположены на значительном расстоянии друг от друга, а улицы отличаются своей шириной и четкой геометрией. Такая застройка была спланирована специально, чтобы каждая семья имела достаточно территории для ведения хозяйства, выращивания сельскохозяйственных культур и содержания животных.

Жители бережно хранят культурное наследие своих предков. В селе собраны этнографические коллекции, регулярно проводятся тематические мероприятия, включая ежегодный гастрономический фестиваль и необычные соревнования по выкапыванию картофеля.

Туристам, желающим посетить это место, придется искать жилье в соседних населенных пунктах. Ближайшие варианты размещения находятся в селе Петрова, расположенном в 60 км (от 1,5 тыс. рублей за сутки), и в Усть-Ордынском, удаленном на 80 км (примерно 1,8 тыс. рублей в сутки).

Ярикта, Бурятия

В Баргузинском районе Бурятии находится небольшой улус Ярикта, окруженный сосновым лесом у подножия Баргузинского хребта. Село стало популярным местом паломничества после того, как в 2005 году неподалеку обнаружили природное изображение богини Янжимы на камне. На данный момент к этому месту проложена специальная экологическая тропа.

Недавно в селе открылся дацан (буддийский храмовый комплекс), посвященный богине Янжиме. Посетители улуса также могут познакомиться с местными ремеслами — попробовать свои силы в изготовлении изделий из овечьей шерсти и кузнечном деле, а также посетить традиционные юрты с экскурсиями.

Туристам, желающим остановиться в этих местах, рекомендуется искать жилье в поселке Усть-Баргузин, расположенном в 95 км от Ярикты. Стоимость аренды жилья начинается от 3,5 тыс. рублей за сутки, выбор вариантов размещения достаточно широк.

Гамсутль, Дагестан

Заброшенный аул Гамсутль, расположенный на высоте около 1500 м над уровнем моря, является самой южной достопримечательностью в рейтинге туристических мест. Согласно исследованиям, возраст этого дагестанского поселения насчитывает примерно 2000 лет, а последний житель покинул его лишь в 2015 году.

Туристы приезжают сюда в первую очередь ради захватывающих панорамных видов на природу Дагестана и возможности сделать впечатляющие фотографии. Архитектурный облик аула также представляет интерес: посетителей привлекают тесные улочки, своеобразные арки и переходы, галереи с верандами и традиционные строения из камня и глины.

История Гамсутля отражена в многочисленных находках разных эпох. Исследователи обнаружили здесь христианские кресты, надгробия с персидскими надписями, а на стенах домов до сих пор сохранились элементы арабской каллиграфии.

Для желающих задержаться в этих краях ближайшим местом размещения является село Чох, где можно арендовать жилье от 4 тыс. рублей за сутки.