Эксперты рассказали о схемах обмана туристов в Турции и ОАЭ

Эксперты предупредили о популярных схемах обмана российских туристов в Турции, Египте, ОАЭ и Таиланде и рассказали, как избежать потерь, сообщает Общественное Телевидение России .

Полицейский в отставке Мустафа Бегюрджю ранее сообщил РИА Новости, что в Стамбуле туристам часто предлагают «бесплатные» браслеты, цветы или помощь, а затем требуют деньги. Среди других схем — якобы оброненная щетка «чистильщика обуви», карточные игры, псевдогиды и подмена купюр таксистами. В общественном транспорте могут заменить банковскую карту, а в барах — навязать крупный счет.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин предупредил, что навязанные услуги опасны в любой стране.

«Сесть на верблюда — одна цена или бесплатно, а вот слезть — уже надо платить больше», — пояснил он.

По его словам, распространены и карманные кражи, поэтому документы лучше хранить в сейфе, заранее сделав копии.

Руководитель агентства Go Trevel Наталья Ансталь рассказала, что в Египте и ОАЭ туристам предлагают несуществующие экскурсии и «бесплатные» фото, а затем требуют оплату. В Таиланде водители тук-туков везут путешественников в «нужные» магазины, а при аренде байка могут предъявить старые царапины. Эксперт советовала фиксировать состояние транспорта на фото и не покупать услуги «с рук».

При попытке обмана специалисты рекомендуют сразу прекращать общение и обращаться в полицию или консульство.

