Эксперты назвали самые бюджетные летние направления отдыха в 2024 году

Рыбинск, Краснодар и Иркутск стали самыми бюджетными летними направлениями отдыха в РФ. Самым дешевым оказался Рыбинск Ярославской области, где средняя стоимость проживания в сутки составила 3 200 рублей, сообщили РИАМО в сервисе путешествий МТС Travel и Bronevik.com.

Эксперты рассказали, что Рыбинск привлекателен для туристов своей архитектурой и необычными вывесками в дореволюционном стиле, удобен для поездок выходного дня из центральных регионов. Прошедшим летом количество бронирований в отелях и апартаментах города выросло на 64% в годовом сопоставлении.

Второе место по выгодности размещения летом занял Краснодар — в среднем за проживание там путешественники платили 3 300 рублей за ночь. Остановившись в Краснодаре, туристам удобно исследовать регион и отправляться в короткие поездки с осмотром туристических локаций. Летом в городе было сделано на 31% бронирований больше, чем годом ранее.

Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Иркутск — там он составил 3 500 рублей в сутки. В Иркутск туристы приезжают в первую очередь, чтобы затем отправиться на Байкал. Количество бронирований в столице Иркутской области этим летом выросло на 18% год к году.

Самое дорогое жилье летом можно было арендовать на курортах близ Сочи — в Сириусе (10 700 рублей в сутки), на Красной Поляне (10 200 рублей в сутки) и в Адлере (8 600 рублей в сутки), в курортных городах Калининградской области Зеленоградске (10 000 рублей в сутки) и Светлогорске (8 600 рублей в сутки).

По данным МТС Travel, спрос на туристическое жилье по стране в летний период вырос на 34% год к году. В тройку лидеров по количеству бронирований вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань. Доля Москвы составляет 13%, Санкт-Петербурга и Казани — 9% и 3% от всех бронирований по стране соответственно. Кроме того, около 7% бронирований самостоятельными туристами пришлось на курорты Краснодарского края.