Эксперт рассказал о пользе раннего бронирования туров

Вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что всплеск интереса туристов к бронированию летних путевок в феврале связан с выгодой именно в этот период и стремлением избежать валютных курсов, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, уже сейчас многие туроператоры составили свои рейтинги отдыха на российских и зарубежных курортах.

Самыми дорогими, но все еще очень популярными среди россиян оказались Турция и Египет. Цены на отдых на турецком побережье для семьи с ребенком приближаются к 239 тысячам рублей, а стоимость недельного тура на Красное море составит 250 тысяч рублей на двоих.

В России, помимо традиционных курортов Крыма, популярны Алтай, Азовское море и Балтийское побережье. Стоимость 10-дневного отдыха вблизи Куршской косы составит всего 32 тысячи рублей с человека, съездить на Азов — около 100 тысяч рублей, а полюбоваться красотой гор на Алтае — 96 тысяч рублей.