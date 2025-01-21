Эксперт рассказал, что повлияет на турпоток в России в 2025 году

В числе факторов, стимулирующих рост внутреннего туризма в России, нельзя не учитывать политические реалии, а также развитие инфраструктуры внутри страны, сообщил РИАМО учредитель ГК Baden Family и сети курортов «Баден-Баден» Евгений Кононов.

«Нестабильность ситуации в мире и тревожные международные события побуждают россиян искать новые возможности для путешествий, отказываясь от поездок за рубеж. С другой стороны, на рост турпотока влияют и положительные моменты, в частности, развитие инфраструктуры», — считает Кононов.

По словам эксперта, за последние годы на эти цели выделяются серьезные инвестиции, активно строятся новые отели и другие места для размещения, открываются заведения общепита, появляются современные транспортные маршруты, улучшается сервис и так далее. За минувшие два года в стране было построено 650 км новых дорог, перевезено более 100 млн пассажиров и увеличено количество пассажиров ж/д транспорта до 1,2 млрд человек.

Инвестиции в гостиничную недвижимость в 2023 году выросли на 203%, что свидетельствует о значительном улучшении условий для туристов, добавил Кононов.

«Еще стоит отметить и повышение осведомленности граждан, в том числе за счет цифровизации: увеличилось использования мобильных приложений и онлайн-платформ для бронирования туров, поиска информации и связи с турсервисами», — заключил эксперт.