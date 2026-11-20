Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Раменский колледж и пообщался со студентами и педагогами. Это одно из ведущих учреждений среднего профессионального образования Подмосковья, которое в 2027 году отметит 40-летие, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

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В колледже готовят кадры для радиоэлектроники, робототехники, машиностроения, ИТ. Учебное учреждение активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Там подготовка ведется по 28 направлениям: от сварочных технологий до работы на станках с ЧПУ. Сегодня в колледже учатся свыше 2,4 тыс. студентов, более 75% из них — на бюджете. Конкурс на самые востребованные специальности достигает 6-7 человек на место.

«Программа „Профессионалитет“ помогает модернизации профессионального образования. Мы можем обратить внимание на то, как оснащены лаборатории в этом колледже: то, чем здесь занимаются студенты, требует глубоких знаний физики, математики, программирования. Это серьезная и сложная работа. Очень приятно здесь видеть молодых ребят, которые уверенно чувствуют себя в таких технологичных и востребованных сферах: они применяют искусственный интеллект, собирают электронные приборы, производят печатные платы», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в регионе работают 17 оснащенных образовательных комплексов, каждый из них развивает свои направления подготовки с учетом потребностей экономики и ведущих предприятий Подмосковья.

«Мы видим, что большинство ребят, попробовав профессию руками на современном оборудовании, хотят расти дальше. Наша задача — соответствовать этому запросу: внедрять современное оборудование, программное обеспечение, автоматизацию и робототехнику, оснащать лаборатории, чтобы передовые подмосковные предприятия получали готовых высококлассных специалистов. И хочу сказать огромное спасибо педагогам и наставникам. Это увлеченные люди, которые искренне любят свое дело и вкладывают душу в работу со студентами», — подчеркнул губернатор.

Практическая подготовка

По программе «Профессионалитет» с 2023 года на базе колледжа создан образовательно-производственный кластер «Радиоэлектроника», что позволяет разрабатывать образовательные программы совместно с работодателями.

Опорными партнерами выступают ведущие отраслевые предприятия. Среди них Раменский приборостроительный завод и Раменское приборостроительное конструкторское бюро. А еще МНИИ «Агат», НИИ приборостроения имени В. В. Тихомирова, Экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева и Торгово-промышленная палата Московской области. Готовят здесь и специалистов для службы спасения, «Мособлпожспаса», завода вентиляционного оборудования «Инновент».

В этой коллаборации особое внимание уделяется практической подготовке студентов и получению дополнительных квалификаций, в том числе монтажника и слесаря-сборщика радиоэлектронной аппаратуры. Это позволяет повысить их профкомпетенции и востребованность на рынке труда.

Для студентов оборудовано семь спецлабораторий на 94 рабочих места и 34 мастерские, оснащение которых постоянно обновляется. Обучение тесно связано с практикой: уже с 1 курса ребята работают под руководством наставников и выполняют настоящие заказы предприятий-партнеров по сборке плат и монтажу кабельных разъемов.

Благодаря такому подходу будущие специалисты получают востребованные навыки прямо во время обучения, а по итогам прошлого учебного года почти ¾ выпускников сразу смогли устроиться на подмосковные заводы и предприятия.

«Раменский колледж — это, можно сказать, небольшой завод. В учебно-производственном комплексе студенты выполняют заказы предприятий и выпускают необходимую продукцию. Многие ребята уже со 2 курса проходят практику на предприятиях, а с 3-го совмещают работу с учебой. Поэтому к выпуску у них есть год-два производственного опыта, и зачастую они остаются работать там же. Работодателям не приходится обучать их с нуля — студенты уже знакомы с производственными процессами», — отметил директор колледжа Александр Осадчий.

Он подчеркнул, что в учреждении работает сильный педагогический коллектив — 97 преподавателей. Среди них 15 выпускников колледжа, которые после обучения поработали на производстве, а затем вернулись, чтобы делиться опытом и становиться наставниками.

Участники и победители конкурсов

Один из таких преподавателей — руководитель учебно-производственного комплекса по отрасли «Радиоэлектроника» Максим Широков.

«Я выпускник Раменского колледжа по специальности „Электронные приборы и устройства“. Во время учебы выступал на чемпионатах профмастерства по мехатронике и мобильной робототехнике, входил в состав национальной сборной России. Позже остался преподавать в колледже, чтобы готовить новое поколение специалистов. Я вошел в десятку сильнейших педагогов страны на конкурсе „Мастер года“, а в 2026-м помог подготовиться нашему коллеге Никите Ангеловскому, который одержал там уверенную победу», — сказал Максим Широков.

Ангеловский стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Мастер года», обойдя конкурентов из 89 регионов страны. В Раменском колледже он обучает студентов монтажу и обслуживанию электронных приборов, а еще разрабатывает современные образовательные программы и цифровые материалы по радиоэлектронике.

Высокие результаты показывают и студенты. На Всероссийском чемпионате «Профессионалы» Иван Котешов завоевал бронзу в личном зачете по мехатронике и взял золото в команде, а Дмитрий Зуев занял второе командное место в компетенции «Оптоэлектроника».

Григорий Трушин победил в конкурсе «Научный триумф — 2026». Там он представлял автоматизированную систему безопасности для умного дома. Разработанный им действующий макет с датчиками, видеокамерами и удаленным управлением сейчас используют прямо на практических занятиях для обучения монтажу, настройке и программированию.

«Мне 18 лет, два года назад поступить в колледж предложил друг. Во время учебы нас пригласили в лабораторию, и меня по-настоящему увлекло то, чем здесь занимаются. Я решил попробовать силы в чемпионате профессионального мастерства и победил на региональном этапе с проектом „Умный дом“. Участие в соревнованиях дало отличный опыт — и в сборке, и в написании программ. После окончания учебы планирую пойти работать на Раменский приборостроительный завод. Колледж дает отличную подготовку: уверен, что смогу сразу включиться в работу», — поделился Трушин.

Сотрудники и развитие

В штате Раменского колледжа — 160 сотрудников, в том числе 97 педагогов. Обучение ведется в двух корпусах. Помимо учебно-производственной базы для студентов, там все необходимое — столовые, медкабинеты, библиотеки, спортзалы. Есть еще скалодром и автошкола.

Важным этапом развития колледжа стало обновление здания на улице Красноармейской. Там в феврале 2025 года провели открытие после капремонта. Изменения затронули учебный и общественно-бытовой корпуса и позволили создать более комфортные условия для обучения, занятий спортом и повседневной жизни студентов.

Кластеры и строительство

Всего в Московской области работает 18 кластеров «Профессионалитета» по 12 отраслям.

К 1 сентября в регионе открыли после капремонта семь колледжей. В 2027 году планируется обновить еще три.

В Раменском округе в 2026 году после капитального ремонта открыли Никитскую школу в Морозове, завершили обновление терапевтического корпуса Раменской больницы. В конце 2025 года отремонтировали центральную библиотеку и ДК «Строитель». В 2026 году отремонтировали дома культуры «Гжелка», «Заря» и «Родники».

Сейчас в округе возводят две школьные пристройки — на 200 мест в Софьине и на 500 мест к Раменской гимназии. Они должны быть готовы в 2028 году. Также предусмотрено строительство школы на 1,1 тыс. мест на Донинском шоссе в микрорайоне № 10 (ввод — 2030 год). На стадионе «Сатурн» обновят поле, установят новое табло и освещение (завершить планируется весной 2027 года). В проекте — ФОК с универсальным спортивным залом на Высоковольтной улице (ввод намечен на 2028 год).

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