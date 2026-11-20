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Загруженность дорог Московской области утром в пятницу, 20 ноября, составляет 4 балла. В регионе зафиксировано более 1 млн автомобилей — на 2,1% больше средних значений октября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 20 ноября загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 2,1% превышает средние показатели прошлого месяца.

Основные затруднения в сторону Москвы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.