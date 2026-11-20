Компания DOGMA возводит школу на 750 учеников в жилом комплексе «ЭВО» в Реутове. Завершить строительство и благоустройство с последующей передачей объекта муниципалитету планируют в первом–втором кварталах 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В школе ЖК «ЭВО» возводят наружные и внутренние стены, монтируют инженерные коммуникации и подсистему навесного вентилируемого фасада. Четырехэтажное здание площадью 9,1 тыс. кв. м войдет в состав школы №4. В нем разместят учебные классы, актовый и спортивный залы, медицинский и пищевой блоки.

Территорию разделят на парадную и спортивную зоны. В первой обновят мощеные тротуары, выполнят ландшафтное озеленение и обустроят площадь для торжественных линеек. Во второй появятся легкоатлетическая беговая дорожка по периметру и универсальная площадка с безопасным покрытием для игровых и силовых видов спорта.

ЖК «ЭВО» построят в три этапа. Проект включает 10 многоквартирных домов из 28 корпусов-секций переменной этажности, три здания детских садов на 740 мест и встроенный детсад на 160 мест. Также предусмотрены две школы на 1850 учеников, две встроенные поликлиники на 214 посещений в смену и два наземных многоуровневых паркинга на 2553 машино-места с коммерческими помещениями на первых этажах.

В домах второй очереди уже продают квартиры, в том числе с террасами, мастер-спальнями, ванные комнаты с окном, а также двухуровневые варианты и квартиры с потолками высотой 3,3 метра.

Подмосковные застройщики, включая ПИК, группу «Самолет», ГК «Гранель», Level Group и ГК ФСК, создают необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.