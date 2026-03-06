Эксперт предупредила туристов: в эти страны сейчас лучше не лететь

Эксперт Велибекова: из-за высокой преступности лучше не ездить в Судан и Конго

«Из-за активности экстремистских группировок лучше отказаться от поездок в южные районы Филиппин. Судан — тоже не лучшее место для отдыха из-за проблем с безопасностью и состояния инфраструктуры. К сожалению, там нередки кражи и ограбления — в стране один из самых высоких показателей в глобальном индексе преступности», — сказала Велибекова.

Она добавила, что также не стоит рассматривать для поездок и Демократическую Республику Конго из-за политической нестабильности, высокой преступности, ограниченной инфраструктуры и невысокого уровня медицинского обслуживания.

«Путешественникам стоит заранее взвесить все риски и соблюдать меры предосторожности», — предупредила турэксперт.

