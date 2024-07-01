Эксперт предупредила о неочевидных подвохах all-inclusive в отелях

Эксперт Сапронова напомнила туристам о плате за минибар даже при all-inclusive

Основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова назвала три услуги, за которые клиент может получить счет уже после отдыха даже в туре с пометкой «Все включено». По словам эксперта, отдельной платы, как правило, стоит еда и напитки из мини-бара, сообщает RuNews24 .

Шведский стол не всегда отличается разнообразием, и отдыхающие часто отправляются за едой и алкогольными коктейлями в бар в отеле. Эксперт посоветовала прямо в день приезда уточнять, стоит ли такая услуга дополнительной оплаты.

Другие важные вопросы — это стоимость парковки и хранения багажа: их тоже надо обговорить на ресепшене. Иногда эти услуги входят в систему «Все включено», но порой гостиница может взимать за это дополнительную плату. Счет могут выставить при выезде.

Сапронова также посоветовала предельно осторожно отменять свое бронирование. Условия такой ситуации имеет смысл уточнять прямо при покупке тура. Бывает, что отмена бронирования влечет за собой штрафы, предупредила основатель туристического агентства.