Эксперт предупредил о рисках использования Wi-Fi в отелях за рубежом

Эксперт Зыков: в зарубежных отелях Wi‑Fi может перехватывать логины и пароли

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков предупредил о рисках использования Wi-Fi в гостиницах за границей при входе в почту, рабочие сервисы и интернет-банк. По его словам, злоумышленники создают поддельные сети и перехватывают данные пользователей, сообщает RT .

«Самый распространенный сценарий — это подставная сеть. Злоумышленники создают точку доступа с названием, похожим на официальное. Пользователь подключается, и весь интернет-трафик проходит через оборудование мошенников», — рассказал Зыков.

По его словам, в таком случае могут перехватываться логины и пароли или подменяться страницы.

«Вторая проблема — это открытые сети без пароля или с единым паролем для всех. Даже если сеть официальная, внутри возможен перехват трафика», — пояснил эксперт.

Он отметил, что большинство сайтов используют HTTPS, что снижает риски, однако старые сервисы, отдельные приложения и фишинговые страницы по-прежнему уязвимы. В публичных или поддельных сетях возможна подмена содержимого страниц и внедрение баннеров.

«Пользователю нужно уточнить на ресепшен точное название сети — буква в букву», — подчеркнул Зыков.

Эксперт рекомендовал подключаться только к подтвержденной сети, выбирать защиту WPA2 или WPA3 и проверять адресную строку. Если сайт не начинается с HTTPS и отсутствует значок замка, вводить данные не следует.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.