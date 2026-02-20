Эксперт предупредил о рисках использования Wi-Fi в отелях за рубежом
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков предупредил о рисках использования Wi-Fi в гостиницах за границей при входе в почту, рабочие сервисы и интернет-банк. По его словам, злоумышленники создают поддельные сети и перехватывают данные пользователей, сообщает RT.
«Самый распространенный сценарий — это подставная сеть. Злоумышленники создают точку доступа с названием, похожим на официальное. Пользователь подключается, и весь интернет-трафик проходит через оборудование мошенников», — рассказал Зыков.
По его словам, в таком случае могут перехватываться логины и пароли или подменяться страницы.
«Вторая проблема — это открытые сети без пароля или с единым паролем для всех. Даже если сеть официальная, внутри возможен перехват трафика», — пояснил эксперт.
Он отметил, что большинство сайтов используют HTTPS, что снижает риски, однако старые сервисы, отдельные приложения и фишинговые страницы по-прежнему уязвимы. В публичных или поддельных сетях возможна подмена содержимого страниц и внедрение баннеров.
«Пользователю нужно уточнить на ресепшен точное название сети — буква в букву», — подчеркнул Зыков.
Эксперт рекомендовал подключаться только к подтвержденной сети, выбирать защиту WPA2 или WPA3 и проверять адресную строку. Если сайт не начинается с HTTPS и отсутствует значок замка, вводить данные не следует.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.