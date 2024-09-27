Эксперт по туризму посоветовала малоизвестные места для отдыха осенью

Сейчас доступны направления, которые раньше считались экзотическими. Очень рекомендую посетить Страну Восходящего Солнца (Японию – ред.) в период момидзи – цветения кленов. Об этом РИАМО рассказала учредитель и руководитель туристического агентства семейного отдыха Lady On Travel Виктория Подольская.

«Чем дальше от нас Европа, тем ближе Азия и Африка. Становятся доступными направления, которые раньше казались экзотическими. Еще только-только пробуждается интерес российских туристов к Японии. Очень рекомендую посетить Страну Восходящего Солнца в период момидзи — цветения кленов. Когда клены желтеют и краснеют, японские ландшафты, и без того прекрасные, становятся просто невероятными», — сказала Подольская.

Она добавила, что план посещения Токио следующий: гулять по паркам, пробовать уличную кухню, любоваться городом с высоты птичьего полета; прокатиться на сверхскоростном поезде в Киото, чтобы посетить знаменитый квартал гейш Гион и погулять в парке у храма Кодай-дзи; в Осаке можно совершить небольшой круиз.

«Когда в России наступает осень, в Южной Африке, наоборот, природа пробуждается после африканской зимы. Отличный вариант — комбинированный тур по ЮАР, Замбии и Ботсване. Начинаем путешествие с Кейптауна. Этот город интересен тем, что совершенно не ассоциируется с дикой Африкой. Это очень колоритный портовый город с отличными дорогами», — отметила эксперт.

Подольская уточнила, что прямо в гавани живут морские котики, а неподалеку — парк Аквилла, где можно увидеть разом «большую пятерку» — льва, носорога, буйвола, слона и леопарда.

«С детьми отлично, даже не сомневайтесь! Путешествие можно продолжить в Замбии, посмотреть на знаменитый водопад Виктория, совершить водное сафари по реке Замбези. В Ботсвану едем любоваться слонами и жирафами», — посоветовала она.

Эксперт также порекомендовала Филиппины. В настоящий момент туда нет прямых рейсов, но эти острова ни с чем не сравнятся.

«Таких красивых лагун вы не увидите больше нигде в мире. Это непревзойденная красота нетронутой природы. Лагуны здесь до сих пор принадлежат местным племенам, которые следят за порядком и чистотой. Здесь можно совместить пляжный отдых с удивительными экскурсиями — к лагунам, в подводные пещеры, к китовым акулам. Сюда едут дайверы со всего мира, чтобы исследовать многочисленные затонувшие корабли», — заключила Подольская.

Всемирный день туризма учредила Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в 1979 году в испанском городе Торремолино. С тех пор он ежегодно отмечается 27 сентября. Дату выбрали в связи с тем, что в 1970 году в этот день приняли устав Всемирной туристской организации.