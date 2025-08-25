Эксперт по туризму назвала четыре признака опасных экскурсий

Ранее на острове Итуруп пропала группа туристов из 10 человек. Путешественники перестали выходить на связь рядом с вулканом Баранского. Их нашли спасатели. Также в Геленджике инструкторы дайвинг-центра забыли заполнить воздухом баллон для одного из туристов, из-за этого мужчина утонул.

«Первое, на что нужно обратить внимание — это стоимость. Если экскурсия в два раза дешевле или заметно дешевле рынка — уже повод задуматься. Любая экскурсия требует лицензий: лицензии на автотранспорт, лицензии на проведение экскурсии гидом. Если речь идет о чем-то сложном, вроде подъема на Эльбрус, то это еще и дорогостоящее обучение, чтобы получить соответствующее разрешение», — сказала Любаева.

Она добавила, что случаев, когда люди обращались к дилетантам, было немало. Те заявляют, что у них «все есть», а на деле — они не профессионалы. В итоге люди погибают. Многие хотят сэкономить, и это основная ловушка.

«Второй момент — кто гид и какие у него отзывы. Живые, настоящие отзывы всегда можно найти в интернете. Хороший гид дешево себя не продает, и это отражается на цене. Если гид только начинает, еще можно понять, но все равно стоит быть внимательным. Еще тревожный сигнал — когда вы называете любую дату, а вам отвечают: „Да хоть завтра“. Это значит, что гид невостребован, а значит, могут быть вопросы либо к его компетенции, либо к безопасности», — предупредила эксперт.

По ее словам, третий момент — отзывы и площадки. Их сейчас много, и стоит проверять, есть ли гид или компания на известных сервисах.

«Если они там представлены, то это уже гарантия определенной надежности. Потому что иначе можно не только нарваться на некачественный тур, но и вообще остаться без экскурсии. Таких историй хватает: компании-„однодневки“ открываются в сезон, накручивают себе отзывы, а люди приезжают — и никого нет», — уточнила она.

Любаева заключила, что еще один показатель: хорошие гиды не требуют сразу полную предоплату. Обычно просят минимальный взнос за трансфер или за бронирование даты. А если с клиента требуют оплатить все сразу — большие вопросы, почему они так делают.