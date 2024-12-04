Эксперт Петькова рассказала о вариантах новогоднего отдыха в Подмосковье

Вместо приготовления блюд, встречи гостей и долгих застолий в праздничную ночь, Новый год можно начать с детокса и избавления от суеты, ведь в Подмосковье есть множество мест для такого времяпровождения, сообщила РИАМО руководитель отдела продаж отеля Palmira Garden Hotel & SPA Анастасия Петькова.

SPA-отели и санатории

«Если этот вариант кажется привлекательным, стоит обратить внимание на загородный SPA-отель. Здесь можно не только расслабиться, но и посвятить время своему здоровью. Массаж, посещение банного комплекса, занятия йогой или растяжкой, прогулки на свежем воздухе и медитации помогут переключиться и восстановить силы перед началом нового рабочего года», — сказала Петькова.

Она добавила, что также можно рассмотреть оздоровительный отдых в клиниках превентивной медицины и санаториях.

Горнолыжные курорты и аренда коттеджей

«Если же в этом году не удалось отправиться в горы, чтобы покататься на лыжах или сноуборде, не стоит расстраиваться. Для любителей зимних видов спорта в Подмосковье есть горнолыжные курорты, где можно активно провести праздники. К тому же это значительно экономичнее, поскольку такие комплексы расположены недалеко от столицы и не стоит тратиться на проживание», — отметила руководитель отдела продаж.

Для тех, кто хочет встретить Новый год в кругу семьи и друзей, но при этом насладиться свежим воздухом вдали от городской суеты, отличным вариантом станет аренда коттеджа.

«Это может быть просторный дом для нескольких семей или загородный коттедж на территории гостиничного комплекса или базы отдыха. В последнем случае вы избавитесь от необходимости убирать дом, сможете воспользоваться дополнительными удобствами вроде SPA или праздничных мероприятий, а также не будете беспокоиться о безопасности территории», — уточнила специалист.

Экофермы и достопримечательности региона

Еще одной альтернативой классическому новогоднему отдыху может стать поездка на одну из подмосковных экоферм. Здесь можно покататься на санях, покормить и поухаживать за животными, прогуляться на свежем воздухе, посетить кулинарные мастер-классы и попробовать свежие фермерские продукты. Такой отдых станет не только интересным, но и полезным для всей семьи.

«Автовладельцам, которые не готовы сидеть все праздники на одном месте, можно предложить составить маршрут по подмосковным достопримечательностям, где каждый день будет посвящен новому городу. Например, можно начать с прогулки и ночевки на экоферме, посетить старинные усадьбы или природные заповедники, такие как Мелихово, Архангельское или Ясная Поляна, встретить праздник Рождества Христова в Троице-Сергиевой лавре», — перечислила Петькова.

Эксперт резюмировала, что завершить путешествие можно днем, проведенным на одном из горнолыжных курортов. Такой подход сделает новогодние праздники разнообразными и запоминающимися.