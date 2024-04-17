Эксперт перечислила направления, подходящие для отдыха на майских праздниках

Если есть желание отдохнуть от людей, то для поездок на майские праздники можно рассмотреть Калмыкию, сообщила РИАМО заведующая кафедрой иностранных языков факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар.

«Если есть желание отдохнуть от людей, можно рассмотреть Калмыкию с цветущими маковыми полями. А если хочется вернуться в зиму — холодный Ямал, где можно узнать о быте северных кочевников. Насладиться провинциальным спокойствием, старинной архитектурой и уютной малоэтажной застройкой — это во Владимир, Суздаль», — сказала Гончар.

По ее словам, если хочется солнца, моря и песка, то нужно выбирать Краснодарский край, Сочи или Египет. В Египте в мае еще нет устрашающей жары, но море уже теплое — их там два. В стране хорошие пляжи, а в столице есть чем заняться.

«Спокойная атмосфера Белоруссии — хороший отдых после городской суеты больших городов. В Белоруссии приятно прогуляться по Минску, осмотреть замки и заехать в Беловежскую пущу», — рассказала эксперт.

Гончар отметила, что при планировании поездки на майские праздники следует учитывать возможные толпы туристов, необходимость забронировать жилье заранее и ограничения на въезд в некоторые популярные места.

«Самые популярные места для посещения всегда очень востребованы среди туристов, поэтому лучше выбирать места, которые не столь многолюдны, но все же имеют ту же привлекательность, ценность и интерес. Либо исследовать местные культурные особенности и традиции, так как это часто более доступные способы провести время, чем туристические достопримечательности», — заключила она.