Чем круглее, тем добрее: песцы в удмуртском зоопарке готовятся к зиме

Песцы Кеша и Нордик из Государственного зоологического парка Удмуртии взяли курс на округление. Зверьки порядком набрали вес, готовясь к зиме, сообщает зоосад.

Малыши стремятся к идеальной форме — форме шара. Их аппетит растет с августа. Кеша и Нордик едят все: сердце, курицу, рубец, рыбу, фрукты, огурцы, ягоды, тыкву. Особенно сильно они любят горбушу и красную икру, а в качестве десерта им каждый день дают арбуз и дыню.

У песцов легко откладывается жир, но расходуется он тоже крайне быстро. С наступлением холодов организм зверьков перейдет на экономный режим. На протяжении всей зимы они будут мало есть, расходуя накопленные запасы. К весне песцы снова станут стройными — вес снизится почти в два раза. А в конце лета они опять перейдут на усиленное питание.

На шарообразность песцов влияет и густой мех. Он уже почти достиг своей зимней кондиции.

Нордик и Кеша приехали в ижевский зоосад полугодовалыми подростками. Сейчас им уже по пять лет.

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