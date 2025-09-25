Эксперт объяснила рост популярности Японии среди российских туристов

Рост числа российских туристов в Японии связан с простотой оформления визы, доступными ценами и уникальной культурой страны, сообщает Sputnik .

Число туристов из России, выбирающих Японию для путешествий, продолжает расти. Организатор выездных мероприятий в Японию Мария Демина объяснила, что оформить японскую визу проще, чем шенгенскую, а стоимость поездки зачастую не превышает расходы на путешествие по Европе.

«В Европу все уже наездились, и теперь хочется чего-то нового. Япония в этом плане очень доступна: визу получить проще, а по стоимости поездки она может быть даже выгоднее Европы. Кроме того, Япония отличается высоким уровнем комфорта», — рассказала Демина.

По словам эксперта, туристов привлекают не только простота организации поездки, но и красота японской природы, самобытная культура, храмы, атмосфера таинственности и духовности.

«Япония очень фотогенична, ее можно назвать «инстаграмной*» страной», — отметила Демина.

Важную роль играет и гастрономия: в Японии много ресторанов с мишленовскими звездами, а туристы стремятся попробовать настоящие суши, необычные виды рыбы и традиционный чай матча. Часто гости просят организовать чайную церемонию или ужин с гейшей.

Демина также посоветовала посетить японские горячие источники — онсэн, остановиться в традиционном отеле рёкан и насладиться ужином в стиле кайсеки с видом на гору Фудзи.

* Принадлежит компании Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), деятельность которой запрещена в России как экстремистская.