Эксперт объяснила, как молодежные программы помогают развивать внутренний туризм

Прошла торжественная церемония награждения лауреатов первой Всероссийской премии в области развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие», запущенной в апреле 2024 года. В рамках церемонии отмечены лучшие практики в области развития молодежного туризма, в том числе, проекты Международной выставки-форума «Россия», отобранные более чем по 15 номинациям и прошедшие отбор в рамках пяти этапов.

Программа премии предоставляет талантливой и инициативной молодежи возможность ознакомиться с туристическим и промышленным потенциалом регионов России, что, несомненно, способствует развитию внутреннего туризма, укреплению национальной идентичности и повышению интереса к изучению особенностей нашей необъятной страны. Путешествия по стране способствуют укреплению национального самосознания и уважения к истории и традициям различных регионов России.

«Развитие законотворчества в данной области, создание новых субсидированных программ для опытных путешественников способствуют созданию благоприятных условий для модернизации местной экономики и инфраструктуры, а также укрепления культурных и исторических связей между различными регионами страны», - сказала политолог.

Сейчас в стране функционирует национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 –2025 годы)», планируется улучшение условий льготного кредитования на строительство и принципов государственно-частного партнерства.

«Мои собственные путешествия по России насчитывают более 25 регионов, начиная от Калининграда и заканчивая Сахалином. Они включают в себя посещение таких культурных и исторических центров, как Санкт-Петербург, Казань, Новгород, Республика Крым и другие. Каждое путешествие раскрывает Россию с новой стороны, и я рада, что благодаря таким инициативам, как премия «Больше, чем путешествие», все больше людей смогут открыть для себя ее многообразие», - поделилась Девочкина.