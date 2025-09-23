Эксперт объяснил, могут ли россиян не пустить в КНР из-за штампа в паспорте

Не было ни одного случая, чтобы российского туриста не пустили в Китай из-за турецкого штампа в заграничном паспорте. Они не представляют интереса для китайских пограничников, рассказал РИАМО вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

«Речь идет только о тех людях, которые живут в Турции больше месяца. Все те россияне, которые спокойно, даже несколько раз в год приезжают в Турцию на неделю, на 10 дней, или 2 недели никакого интереса для китайских пограничников не представляют. И нет ни одного случая, подчеркиваю, ни одного случая, чтобы этим людям отказали во въезде в Китай», — объяснил Мкртчян.

Он добавил, что китайские пограничники могут поинтересоваться у въезжающего иностранца, если тот пробыл в Турции больше месяца. При этом, как сообщает Мкртяч, ответы зачастую удовлетворяют китайскую сторону.

Ранее в Сети появилась информация, что российским туристам якобы отказывают во въезде в Китай из-за нечеткого штампа Турции в загранпаспорте. Одного из них развернули из-за того, что не смогли понять, сколько он пробыл в стране.

