Эксперт назвал регионы РФ для отдыха без пыльцы

Руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий перечислил российские регионы, где в разное время весны и лета ниже концентрация пыльцы.

В апреле и мае, когда активно пылят ольха, лещина и береза, для длительных поездок подойдут Астраханская область (в среднем 6 520 рублей за ночь при бронировании от 7 дней) и Республика Калмыкия (6 160 рублей). В этих регионах береза, ольха и лещина распространены меньше, а степной и ветреный климат способствует рассеиванию пыльцы.

«В июне снижается активность деревьев, но начинается пыление злаков и в ряде регионов — липы», — рассказал Михаил Островерхий в эфире радио Sputnik.

При реакции на липу эксперт рекомендовал рассмотреть Мурманскую область (8 990 рублей за ночь) и Архангельскую область (8 710 рублей). При этом в Мурманской области может сохраняться высокая концентрация березовой пыльцы.

Полностью свободных от злаков регионов в России почти нет. Летом снизить риски помогают север и Дальний Восток: Камчатский край (9 500 рублей), Республика Алтай (10 100 рублей), Красноярский край (6 890 рублей).

В июле и августе, когда цветут злаки, полынь и амброзия, эксперт советовал Ненецкий автономный округ (6 200 рублей), Мурманскую область (10 220 рублей), Пермский край (8 200 рублей) и Сахалинскую область (11 380 рублей), где амброзия либо не распространена, либо выражена слабо.

