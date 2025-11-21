Эксперт назвал лучшие направления для отдыха за границей после 50 лет

Турагент Гажиенко: люди после 50 лет выбирают туры по Европе

Турагент Тариел Гажиенко перечислил популярные направления для отдыха за границей среди туристов старше 50 лет и объяснил, как выбрать поездку для восстановления сил, сообщает «Вечерняя Москва» .

С возрастом предпочтения в путешествиях меняются, и многие туристы после 50 лет выбирают спокойный и познавательный отдых. По словам Гажиенко, наиболее востребованы экскурсионные туры по Европе, где за одну поездку можно посетить несколько городов и стран. Стоимость таких туров составляет от 200 до 300 тысяч рублей на человека с учетом всех расходов.

В этом году особой популярностью пользуются поездки в Марокко. Гажиенко отметил, что группы туристов старше 50 лет регулярно отправляются туда, несмотря на некоторые недостатки сервиса. Средняя стоимость тура с перелетом — 150–170 тысяч рублей на человека.

Среди других востребованных направлений эксперт выделил Египет, который подходит для отдыха в любое время года благодаря разнообразию климатических условий. Для многих туристов старшего возраста оптимальной считается мягкая зимняя погода.

Гажиенко также подчеркнул, что круизы остаются удобным вариантом для путешественников 50+, позволяя посетить несколько стран без необходимости часто менять отели. Внутренний туризм по России не теряет актуальности: популярны Калининград, Осетия, Дагестан и Сочи, где можно совместить пляжный и активный отдых.

Эксперт добавил, что выбор направления зависит от личных предпочтений и бюджета, а возраст не является ограничением для новых впечатлений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.