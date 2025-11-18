Эксперт научил россиян выбирать горнолыжный курорт в новом сезоне

С наступлением декабря российские любители горнолыжного спорта готовятся к открытию нового сезона. Несмотря на ожидаемое повышение цен, прогнозируется, что популярность наиболее востребованных направлений останется на прежнем уровне, пишет NEWS.ru .

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян отметил, что лидерами среди горнолыжных курортов России в 2025-2026 сезоне остаются «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром».

Эксперт добавил, что наиболее состоятельные туристы в европейской части страны предпочтут «Розу Хутор», в то время как другие выберут «Кукисвумчорр» в окрестностях Кировска, «Архыз», Приэльбрусье или Домбай.

Тревел-блогер Наталия Ансталь подтвердила, что горнолыжные курорты Краснодарского края по-прежнему пользуются наибольшим спросом у россиян, выделяясь развитой инфраструктурой.

Представители курорта «Роза Хутор» сообщили, что в предстоящем сезоне приоритетом является обеспечение максимального комфорта и безопасности для гостей. В частности, была усовершенствована инфраструктура: на горной территории «Мужской Олимпийский спуск, участок 1600» демонтирован туннель и расширен подъезд к канатной дороге, а трасса «Ванкувер» получила обновленный, более удобный профиль.

В азиатской части России, по словам вице-президента АТА, самыми популярными горнолыжными курортами являются «Шерегеш» в Кемеровской области и «Манжерок» в Республике Алтай. Также известен кластер «Белокуриха» в Алтайском крае, а на Дальнем Востоке — «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. На Урале стоит посетить курорты «Абзаково» и «Мраткино».

Начало горнолыжного сезона — 2025/26

Сроки начала горнолыжного сезона могут различаться в зависимости от курорта. Например, на Кавказе общероссийское открытие катаний запланировано на 1 декабря. С этого дня туристы смогут пользоваться только канатными дорогами, а полноценное открытие сезона с запуском трасс, подъемников и сервисов состоится 19 декабря.

Что необходимо сделать перед поездкой на горнолыжный курорт

Эксперты рекомендуют оформить медицинскую страховку перед поездкой на горнолыжный курорт. В Госдуме даже рассматривается предложение о введении обязательного страхования для любителей экстремального туризма.

Несмотря на отсутствие специальных полисов для лыжников и сноубордистов, можно выбрать тариф с необходимым покрытием. Например, для катающихся на оборудованных трассах подойдет пакет «Активный отдых», а для экстремалов и фрирайдеров — «Опасные виды спорта», сообщили в «Т-Страховании».

Представители «Т-Страхования» отметили, что при поездках по России можно ограничиться умеренной страховой суммой, но при выезде за границу рекомендуется выбирать максимальное покрытие. Это позволит избежать непредвиденных расходов в случае необходимости лечения или экстренного возвращения на родину.

Цель страхования — компенсировать непредвиденные затраты, возникающие из-за событий, предусмотренных договором. В большинстве случаев страховщик напрямую организует и оплачивает медицинскую помощь, а при невозможности — возмещает понесенные расходы. Кроме того, страховые компании обеспечивают туристам информационную и организационную поддержку, помогая найти клинику, вызвать транспорт или организовать возвращение домой при необходимости.

По данным компании, по итогам прошлого горнолыжного сезона — 2024/25 большинство страховых случаев пришлось на Россию — почти 79% от общего числа. Наиболее часто помощь требовалась туристам в Большом Сочи (43% от всех обращений по России), Архызе (14%), Домбае (7%) и Кировске (6,5%). Также были зафиксированы обращения из Приэльбрусья и Республики Хакасия (по 2,8%).

