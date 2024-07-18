Эксперт Алаев рассказал, что влияет на цену туристической страховки

На цену турстраховки влияют возраст, цель поездки и ее длительность, сообщил РИАМО руководитель практики коммерческого и договорного права юридической фирмы OrçLaw, член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Шамиль Алаев.

«Первое — возраст, чем более клиент возрастной, тем выше будет цена страховки. Второе — цель поездки: если у клиента в приоритете, например, активный отдых и экстремальные виды спорта, то сумма страховки будет выше. Безусловно, влияют на итоговую стоимость и продолжительность пребывания за границей, и маршрут поездки — какие-то страны более опасные, какие-то менее. Имеет значение и величина страхового покрытия», — сказал Алаев.

Он уточнил важный факт — присутствует ли в соглашении со страховой франшиза. То есть, грубо говоря, часть расходов страхователь может взять на себя, что может кратно уменьшить итоговую стоимость страховки.

«Туристическая страховка включает в себя определенный набор страховых рисков. Стандартный туристический полис включает страхование от невыезда, медицинскую страховку, страхование гражданской ответственности. Медицинская страховка может включать в себя экстренные стоматологические услуги, амбулаторное и стационарное лечение, перевозка туриста в ближайшую клинику и другие пункты», — рассказал эксперт.

Алаев информировал, что типовыми же рисками страхования гражданской ответственности могут являться столкновения или иные виды ущерба здоровью других путешественников, порча имущества, взятого напрокат, и другие возможные пункты.

«Разберем, как работает страховка на практике: например, «РЕСО-Гарантия» приводит наглядный пример туристической страховки в действии. 41-летняя россиянка при подъеме на Эверест испытала вдруг классические симптомы горной болезни; самочувствие женщины было настолько плохо, что ее пришлось эвакуировать с горы и экстренно транспортировать в Катманду для госпитализации. Все это встало путешественнице в 6,8 тыс. долларов, расходы были покрыты турстраховкой. Согласитесь, вряд ли бы было приятно отдавать такую сумму из собственного кармана», — отметил он.

Эксперт резюмировал, что туристическая страховка — must-have для современного путешественника, лишним ее оформление точно не будет.

Туристическая страховка будет подспорьем не только в поездках по миру, но и в поездках по России тоже, заключил Алаев.