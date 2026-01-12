Экоферма из Луховиц стала лауреатом Национальной туристической премии в Подмосковье

Экоферма «Былинкино» из Луховицкого округа второй год подряд вошла в число лауреатов премии Russian Traveler Awards в номинации «Агротуризм», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Экоферма «Былинкино», расположенная в Луховицком округе Подмосковья, признана лауреатом Национальной туристической премии в номинации «Агротуризм». Это уже второй год, когда хозяйство становится финалистом всероссийской премии Russian Traveler Awards.

Основное направление деятельности фермы — разведение мелкого рогатого скота и производство молочной продукции. На ферме содержится более 400 коз, ежегодно производящих около 70 тонн молока и 18 тонн сыров высокого качества.

В 2025 году хозяйство получило грант «Агротуризм» в размере 10 млн рублей от министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Средства направили на благоустройство территории, создание спортивной и детской площадок, а также на улучшение условий для туристов. Поддержка государства способствует развитию агротуризма и сельских территорий региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.