До Петербурга и по Волге: россиянам рассказали об осенних круизах

По итогам летней навигации 2025 года на российских реках зафиксирован заметный подъем: реализация круизных туров продемонстрировала прирост в 7–10%, а заполняемость судов в самые популярные месяцы доходила до 90%, осенью туристам предлагают концепцию уюта и созерцательного отдыха, сообщает «ФедералПресс» .

Специалисты отмечают ряд маршрутов, особенно привлекательных для осеннего отдыха. Круизы выходного дня из Санкт-Петербурга на Валаам — это короткая, но впечатляющая поездка. Осенние туманы и золотая листва наделяют древний монастырь и его окрестности особым, таинственным очарованием. Это прекрасный выбор для тех, кто ищет быструю смену обстановки и восполнение сил на природе.

Традиционное путешествие между Москвой и Санкт-Петербургом (недельный круиз) привлекательно в любое время года, но осенью раскрывается по-новому. Яркие осенние леса по берегам Волги и Ладожского озера, комфортная температура для длительных прогулок в Угличе, Мандрогах или Кижах делают эту поездку максимально приятной и красивой.

Пятидневные круизы по Золотому кольцу. Очаровательные старинные города, такие как Ярославль, Кострома и Плес, особенно уютны осенью. Мягкий свет, туман над Волгой и тихие набережные позволяют ощутить истинную атмосферу русской провинции, без показного лоска и толп туристов.