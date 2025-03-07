До 5 тыс рублей за ночь: в России выросли цены на номера в отелях

В России растет спрос на туризм в Крыму и Сибири

Пресс-служба сервиса «Островок» заявила о росте стоимости апартаментов и отелей в России: средняя цена за ночь на сегодня достигает 5 тысяч рублей, то есть +11% за год, сообщает Газета.ру .

Спрос на размещение в Крыму в апреле вырос на 63% по сравнению с прошлым годом, больше всего бронирований зафиксировано в Ялте — на 92% больше.

Кроме того, российских туристов интересуют Эсто-Садок, Астрахань и Кисловодск: по этим направлениям количество забронированных номеров, комнат и квартир увеличилось на 15%, 10% и 5% соответственно.

«Видим повышенные темпы роста по направлениям Сибири: в Иркутске рост на 38%, в Новосибирске — на 24%, а также во Владивостоке— на 37%. В топ-10 наиболее популярных направлений по стране вошли Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Сочи, Казань, Кисловодск, Нижний Новгород, Сириус, Зеленоградск, Махачкал», — добавили в пресс-службе «Островка».

Среди зарубежных направлений наиболее популярными за последний год стали Узбекистан и Белоруссия, Япония и Турция, Таиланд, Италия, ОАЭ, Армения, Франция и Азербайджан.