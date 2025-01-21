До 25%: эксперт рассказал, как разлив мазута повлияет на турпоток

Замдекана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения, географ Петр Крылов заявил, что из-за разлива мазута в Черном море в районе Анапы можно ожидать снижения туристического потока в курортный период до 20-25% по сравнению с 2024 годом, сообщает NEWS.ru .

«На такую же величину могут снизиться доходы местных жителей, связанных с обслуживанием туристов, а также налоговые поступления в бюджеты всех уровней», — отметил эксперт.

По его словам, также возможно, что туристы перераспределятся: вместо Анапы россияне начнут в летние отпуска выбирать курорты Крыма, Черноморское побережье Кавказа и Абхазию.

Однако надо понимать, что динамика зависит от множества других факторов, среди которых международная обстановка, уровень цен, транспортная обстановка и другое.