Для въезда в Белоруссию и Казахстан детям до 14 лет потребуется загранпаспорт

Начиная со второй половины января 2026 года, вне зависимости с кем едет ребенок до 14 лет по направлению в Абхазию, Южную Осетию, Киргизию, Белоруссию или Казахстан, ему потребуется заграничный паспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу МВД РФ.

«С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям младше 14 лет понадобится загранпаспорт. Данное правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими», — сообщили в ведомстве.

При этом правила въезда для детей старше 14 лет, а также для совершеннолетних жителей страны не меняются. Они по-прежнему смогут пересекать границу с вышеперечисленными странами по внутреннему российскому паспорту.

Дети, которые до 20 января 2026 года покинут Россию по свидетельству о рождении, смогут вернуться домой по этому же документу. Но после 20 января пересекать границу они смогут только при наличии нового документа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.