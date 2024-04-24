Для долголетов Подмосковья сделали дополнительные выезды по объектам туризма

В Подмосковье стартовали дополнительные выезды по самым популярным туристическим объектам в рамках проекта «Активное Долголетие», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках проекта министерство культуры и туризма Московской области раз в год организовывает для участников клуба «Долголетие» из 35 городских округов бесплатные поездки по индивидуальной программе. Участники посещают музеи, парки, предприятия народных художественных промыслов, фермы и храмы. При этом во время поездки гостям предоставляют комплексное питание, экскурсовода и комфортабельный транспорт.

Всего за период дополнительных выездов планируется организовать экскурсии для более чем 12 тыс. человек.

В регионе завершился прием заявок на участие во II Московском областном фестивале современного танца «Город танцует в парках». За две недели с момента старта поступило почти 1 200 заявок от 719 коллективов из 55 городских округов региона.

Стать участниками проекта «Активное долголетие» могут женщины 55+, а также мужчины 60+. Подать заявку можно на сайте по ссылке.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта проходят не только экскурсионные программы, но и спортивные, творческие и иные бесплатные мероприятия, направленные на поддержание активного образа жизни среди жителей пожилого возраста.

Стать участниками проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Подробная информация есть на сайте dolgoletie.mosreg.ru.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.