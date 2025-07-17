Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал, как ухаживать за кожей при потливости

В условиях летней жары проблема повышенного потоотделения (гипергидроза) становится особенно актуальной. Чрезмерная потливость доставляет дискомфорт, вызывает раздражение кожи и способствует развитию различных инфекций. Для поддержания здоровья и комфорта в летний период рекомендуется соблюдать ряд простых правил ухода за телом. О них рассказали в Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере (МОККВД), сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Во-первых, ежедневное очищение кожных покровов мягкими средствами без агрессивных ингредиентов должно стать обязательной процедурой. Во-вторых, следует отдавать предпочтение натуральным, дышащим тканям, таким как хлопок или лен, которые эффективно защищают кожу от перегрева и избыточного накопления влаги. В-третьих, необходимо исключить из рациона острую пищу, кофеин и алкоголь, при этом не забывая о поддержании достаточного питьевого режима. И отдельное внимание заслуживает правильный подбор антиперспирантов и дезодорантов. Рекомендуется использовать средства с натуральными компонентами, такими как растительные экстракты или минеральные соли, обеспечивающие бережный уход и снижающие риск аллергических реакций.

«Именно комплексный подход к уходу за телом позволит минимизировать проявления гипергидроза и предотвратить возможные осложнения», — сообщает заведующий стационарным отделением Егорьевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Анна Булавина.

Однако, если обычные профилактические меры оказываются неэффективными, стоит обратиться за консультацией к специалисту. Существуют различные методы лечения, от медикаментозных до инъекционных и аппаратных, которые помогут решить проблему повышенного потоотделения. Запись к врачу-дерматовенерологу возможна через региональный портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.

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