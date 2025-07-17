В Кашире прошел отчетный концерт клуба «Активное долголетие»

Участники коллектива пели с гостями песни, проводили весёлую викторину, читали стихи и многое другое.

Концерт стал ярким подтверждением того, как важно сохранять семейные ценности, любовь и верность на протяжении всей жизни. Гости мероприятия смогли насладиться искренней атмосферой единения и радости, а участники клуба — почувствовать поддержку и признание со стороны окружающих. Этот день еще раз напомнил всем о значимости семейных уз и взаимной любви. Праздничная программа нашла отклик в душе каждого из тех, кто стал ее зрителем.

Напомним, что присоединиться к губернаторскому проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий — dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.