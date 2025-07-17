В Шатуре пройдет общеобластное мероприятие «Ночь в парке»

19 июля в парке имени Гагарина состоится насыщенная программа под открытым небом. Как сообщает дирекция парков округа, шатурский парк присоединится к общеобластной акции «Ночь в парке», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начнется мероприятие с кинопоказа под открытым небом. Все желающие смогут комфортно расположиться на мягких пуфах перед большим экраном на поляне парка. Летний кинотеатр начнет работу в 17:00. Завершится показ фильмов в 21:00.

Для детей и взрослых будет организован аквагрим «Неоновое настроение». Сделать светящийся узор на коже можно в течение часа с 18:00. Также в это время для посетителей будет открыт интерактивный музей «Тайны предков» на площадке за домиками.

С 19:00 до 20:00 пройдет акция «Читаем под сиянием луны» в зоне книгообмена, а также музыкальная программа «Музыкальная шкатулка» на площадке за домиками.

Финалом вечера станет выступление ансамбля «Мещера» на танцплощадке. Начало концертной программы в 19:00.

Возрастное ограничение 14+

Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.