Крымчанин избежал колонии за хранение почти 2 кг каннабиса

Мужчина из села Софиевка Симферопольского района хранил дома почти два килограмма конопли, но смог избежать реального тюремного заключения после того, как у него нашли запрещенное вещество, сообщает Крымское информационное агентство .

По данным следствия, крымчанин нашел куст дикорастущей конопли рядом со своим домом, сорвал листья и ветки, принес их домой, высушил и стал хранить в сарае. Использовал ли он наркотическое вещество или нет, не уточняется.

Полиция при обыске нашла в доме у мужчины 1,8 кг марихуаны, затем собрала доказательства и передала материалы дела в суд.

Суд, рассмотрев все обстоятельства случившегося, назначил наказание в виде четырех лет условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.