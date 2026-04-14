Десятки российских туристов стали жертвами тайки-риелтора на Пхукете

На Пхукете десятки россиян пострадали от действий тайки-риелтора, которая обманом сдавала дома местных жителей под видом свободных апартаментов, заработав на этом миллионы рублей, сообщает Baza .

Как рассказали пострадавшие Александра и Андрей, они планировали провести в Таиланде 3 месяца и решили организовать поездку самостоятельно. Друзья посоветовали им воспользоваться услугами тайского риелтора Арии. Женщина нашла для них роскошную квартиру в жилом комплексе DCondo Reef. За бронирование они заплатили 24 тыс. рублей.

Когда туристы прибыли на место, Ария сообщила неприятную новость: их апартаменты оказались затопленными, и им придется переселиться в другое жилье. Утомленные перелетом молодые люди не стали возражать и доплатили оставшуюся сумму в размере 50 тыс. рублей.

Но спустя несколько дней их спокойный отдых был прерван в самый неожиданный момент: ночью на пороге дома появились законные владельцы квартиры и потребовали освободить помещение. При этом деньги, которые россияне заплатили за проживание, им так и не вернули.

В ходе разбирательств выяснилось, что Александра и Андрей оказались не единственными жертвами Арии. В одном из местных чатов другая россиянка Мария (имя изменено) поделилась, что тайка-риелтор обманула ее на 1,2 млн рублей. Девушка арендовала апартаменты для своих друзей и отдала залог 500 тыс. рублей, но незадолго до их приезда Ария в слезах призналась, что отдала все деньги мошенникам, пообещав вернуть средства. Россиянка сжалилась и заново оплатила залог за жилье. В итоге риелтор не отдала ни залог друзей, ни долг, а теперь скрывается.

Оказалось, что от действий Арии пострадали более 30 россиян. Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей. Пострадавшие объединились для коллективного обращения в суд.

