Депутат Мособлдумы Исаев: Зарайск может стать центром притяжения для туристов

Победа в конкурсе «Культурная столица 2026 года» будет означать для Зарайска открытие новых горизонтов. Город может стать центром притяжения для туристов, сообщил РИАМО депутат Московской областной думы Игорь Исаев.

«Это откроет перед городом новые горизонты для культурного и экономического развития. Зарайск станет центром притяжения для туристов, что положительно скажется на экономике и создаст новые рабочие места в сфере туризма, гостиничного бизнеса, обслуживания и культуры», — заявил Исаев.

По его словам, местные предприятия получат новые возможности для роста и партнерства, благодаря чему экономика Подмосковья усилится. Близость Коломны и Луховиц, округов с богатым культурным наследием, позволит создать разнообразные маршруты для туристов, объединяющие уникальные культурные объекты и природные достопримечательности.

«Зарайск с его камерной атмосферой и историческим наследием станет образцом уютного уездного города, где можно не только отдохнуть, но и прикоснуться к культуре», — добавил депутат.

Зарайск является номинантом на звание «Культурной столицы 2026 года», которую определят эксперты и жители России. Голосование проходит на портале госуслуг до 1 декабря.

Выбранный город станет центром притяжения туристов в 2026 году. В 2024 году культурной столицей России стал Нижний Новгород, в 2025 году этот статус перейдет к Грозному.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.