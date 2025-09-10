Дело в конфликтах: после посещения каких стран можно получить отказ во въезде

Специалист Общественной палаты по туризму Роман Бобылев заявил, что в некоторых случаях туристу могут запретить въезд в государство из недружественной страны: это касается арабских стран и Израиля или Северного Кипра и Греции из-за конфликта 1974 года, сообщает «Вечерняя Москва» .

«К примеру, человек не сможет въехать в Грузию, если посещал Абхазию, потому что после событий 2008 года Грузия считает Абхазию и Южную Осетию „оккупированными“ районами», — сказал эксперт.

То есть россиянину, желающему посетить эти страны, придется между ними выбирать, так же как и в случае Армении и Азербайджана, у которых до сих пор есть неразрешенные вопросы насчет Нагорного Карабаха. Однако решение можно найти в наличии двух загранпаспортов, в которых не будет противоречивых штампов.

С 15 сентября граждане России смогут посещать Китай без оформления визы, если их поездки связаны с туризмом, бизнесом или экскурсиями.