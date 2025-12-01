Число автомобильных маршрутов по «Серебряному ожерелью России» достигло 15

В Вологодской области запустили 3 новых автомобильных маршрута для туристов: «Жемчужины Русского Севера», «Устюжна – уездный город» и «Вытегра – корабельная сторона». Теперь в Северо-Западном регионе действует 15 подобных маршрутов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В Вологодской области появились 3 новых автотуристических маршрута: «Жемчужины Русского Севера», «Устюжна – уездный город» и «Вытегра – корабельная сторона». С их запуском общее число автомобильных маршрутов в «Серебряном ожерелье России» достигло 15.

Маршрут «Жемчужины Русского Севера» проходит через Вологду, Семенково, Кириллов и Ферапонтово. Туристы могут познакомиться с культурой Русского Севера, посетить музеи, увидеть фрески Дионисия и попробовать блюда северной кухни.

Маршрут «Устюжна – уездный город» соединяет Вологду и Устюжну, сохранившую атмосферу старинной русской провинции. В программе — усадьба купца Поздеева и церковь казанской иконы Божией Матери, оба объекта имеют федеральное значение.

Маршрут «Вытегра – корабельная сторона» ведет через Вологду, Липин Бор и Вытегру у Онежского озера. Здесь туристы могут посетить музей подводной лодки Б-440, музей «Водные пути Севера» и краеведческий музей с уникальными экспонатами.

Общая протяженность новых маршрутов — почти 715 км. На них работают 15 гостиниц, столько же ресторанов и 12 объектов придорожной инфраструктуры. Всего в «Серебряном ожерелье России» действует более 6 тыс. км автотуристических маршрутов, где доступны 290 вариантов размещения и 160 ресторанов и кафе. Туристы могут посетить 68 объектов культурного наследия и 7 особо охраняемых природных территорий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.