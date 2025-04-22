Чем Оман привлекает туристов из России? Отвечает эксперт

Туризм — одно из главных направлений сотрудничества РФ и Омана, которое продолжает активно развиваться, сообщила РИАМО управляющий партнер SKY Consulting Group, руководитель комитета по ОАЭ и странам Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра.

Страна привлекает российских туристов спокойным и познавательным отдыхом, дающим возможность не только расслабиться, но и погрузиться в богатую культуру, историю и традиции государства, отметила она. Только за прошедший год Оман принял примерно 70 тысяч гостей из России.

По словам эксперта, двусторонний поток туристов растет: граждане Омана также проявляют интерес к России, пользуясь возможностью получения электронной визы для въезда. В связи с растущим спросом авиакомпания Oman Air возобновила прямые перелеты по маршруту Москва — Маскат (зимой — 6 рейсов в неделю, с начала мая — 2-3 рейса в неделю).

Для дальнейшего развития туристической отрасли правительство Омана намерено вложить около 5,6 миллиарда долларов в модернизацию более 360 объектов туристической инфраструктуры.

«Страна очень красивая, есть что посмотреть — природа, древности, плюс климат мягче и отдых спокойнее, не такой урбанистический, как в тех же Эмиратах. Природа настоящая, нетронутая и очень разная: и горы, и водопады, пещеры, кратеры, пустыни и очень зеленые оазисы. Немало сохранившихся древних достопримечательностей: форты, мечети, деревни, черепаший заповедник. И возможность полного погружения в традиции страны», — так эксперт Танцюра объяснила рост турпотока россиян в Оман.