Bronevik.com зафиксировал снижение бронирований в Петербурге на 17%

Санкт-Петербург стал самым популярным направлением на июньские праздники, на него пришлось 16% бронирований. При этом общее число заказов по стране сократилось на 17% год к году, сообщает Газета.ru .

Аналитики Bronevik.com сообщили, что лидером по числу бронирований на июнь стал Санкт-Петербург с долей 16%. Эксперты отметили, что в начале лета город традиционно привлекает туристов сезоном белых ночей и насыщенной программой мероприятий. Часть поездок смещается на середину июня — после Петербургского международного экономического форума, когда поток деловых гостей снижается.

Второе место занимает Москва с 8% заказов, третье — Нижний Новгород (4%). В десятку также вошли Новосибирск и Казань (по 3%), Ярославль и Тула (по 2%), Екатеринбург, Сочи и Калининград (по 1%). Среди топ-10 только один курорт — Сочи.

Чаще всего путешественники выбирают бюджетные варианты: 41% ранних бронирований приходится на объекты без звезд со средним чеком 5,5 тыс. рублей за ночь. Трехзвездочные отели выбрали 27% туристов (6,8 тыс.), четырехзвездочные — 20% (11,4 тыс.), категории 1–2 звезды — 7% (4,2 тыс.), пятизвездочные — 4% (18,9 тыс.). Средняя цена по стране выросла на 7% и достигла 7,9 тыс. рублей за ночь.

Всего на июньские праздники 2026 года, которые продлятся с 12 по 14 июня, россияне забронировали на 17% меньше отелей, чем годом ранее.

