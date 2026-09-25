Британку раскритиковали за жалобы на кафе у мемориала в Освенциме

Британская туристка Линн пожаловалась на цены и ассортимент кафе у мемориала Аушвиц-Биркенау в Польше. Ее видео вызвало волну критики, сообщает «Царьград» .

Линн рассказала в TikTok, что заплатила 9 фунтов стерлингов (1 013,67 руб.) за клубничный смузи и лимонад для себя и дочери. Вкус лимонада, по ее словам, напоминал антисептик. Туристка также не нашла в кафе миндального или кокосового молока и кофе без кофеина. Видео набрало более четырех миллионов просмотров.

«Очень дорого. Когда приедете в Освенцим, возьмите с собой немного еды и питья», — посоветовала Линн подписчикам.

Комментаторы обвинили туристку в бесчувственности. Один из пользователей написал: «Я был в Освенциме и не брал с собой еду. Честно говоря, мне не хотелось ни есть, ни пить. Последнее, о чем я думал, — это о своем комфорте».

Представитель мемориала уточнил, что кафе не является частью музея. Лагерь Аушвиц создали в оккупированной Польше во время Второй мировой войны. Более 1,1 миллиона человек, преимущественно евреев, не пережили пребывания в нем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.