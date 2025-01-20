Более 800 тыс туристов посетили округ Солнечногорск в 2024 году

Согласно рейтингу министерства культуры и туризма Московской области, городской округ Солнечногорск входит в число самых приоритетных муниципалитетов региона в сфере туризма. За прошлый год Солнечногорск посетили более 800 тыс. туристов. Из них более 135 тыс. человек посетили округ в рамках экскурсионных программ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Около 700 тыс. туристов приняли отели и базы отдыха, расположенные на территории округа. Особым спросом у отдыхающих пользуются парк-отели «Lesnoy» и «Солнечный», бутик-отель «Seneshal» и загородный отель «Истра Холидей».

«Солнечногорские объекты турпоказа присутствуют в туристических путеводителях по Московской области, округ ежегодно участвует во всех крупных туристических выставках. Наибольшей популярностью среди гостей пользуются усадьба Шахматово, МВЦ «Путевой дворец», набережная озера Сенеж», — отметил заместитель главы округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

С полной информацией о туристических точках притяжения можно будет ознакомиться на инвестиционном портале городского округа Солнечногорск.

Подмосковье является одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма. В июне 2024 года стенд о туристическом потенциале региона был представлен на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!». При этом в Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.