Более 250 тысяч туристов посетили Солнечногорск зимой

Свыше 250 тысяч человек посетили городской округ Солнечногорск с 1 декабря по 28 февраля. Самыми популярными локациями стали набережная озера Сенеж, парк «Выстрел» и центральный каток, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главным центром зимней активности стал центральный каток, который посетили более 30 тысяч человек. Туристы также выбирали прогулки по набережной «Выстрел», где осматривали местные достопримечательности, в том числе маяк.

Гости интересовались и гастрономическими предложениями. В одном из ресторанов микрорайона Рекинцо посетителям предложили фирменный глинтвейн «Солнечный», который попробовали более 380 человек. В заведениях на улицах Банковская и Тельнова представили около 45 видов чая и широкий выбор кофе.

За зимний сезон в гостиницах округа остановились более двух тысяч туристов.

«Солнечногорск становится точкой притяжения не только летом, но и в самое холодное время года. Активный отдых на природе, гастрономические выходные, история и уютные прогулки — запросы у туристов разные, но цель одна: качественно и с пользой провести время», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Информация о туристических объектах размещена в разделе «Туризм» на инвестиционном портале округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.