Башкортостан в 2025 году посетили свыше 1,6 млн туристов

Андрей Назаров: Башкортостан в 2025 году посетили более 1,6 млн туристов

В 2025 году Башкортостан привлек значительное число туристов. За период с января по сентябрь республику посетили 1,6 миллиона путешественников, демонстрируя рост на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров отметил, что республика занимает третье место в Приволжском федеральном округе по объему туристического потока, сообщает «Бриф24» .

По его словам, Башкортостан уверенно укрепляет свои позиции как привлекательное направление для отдыха и культурных поездок. Увеличение числа туристов свидетельствует об эффективности выбранной стратегии развития. В республике продолжают развивать инфраструктуру, расширяют маршруты и улучшают качество сервиса.

В регионе активно работают 66 туроператоров, предлагая вниманию путешественников свыше 800 уникальных туристических маршрутов. Это научные программы, горные тропы для любителей активного отдыха, сплавы по рекам и пешие прогулки по живописным природным ландшафтам.

Жители Башкирии с удовольствием исследуют красоту родного края, открывая для себя новые, неизведанные места. Гости из других регионов также ценят возможность отдохнуть в республике. Наибольшей популярностью Башкортостан пользуется у путешественников из Челябинской, Оренбургской, Свердловской областей и Республики Татарстан.

«Работу продолжаем. Добро пожаловать — у нас всегда красиво!» — заключил Назаров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.