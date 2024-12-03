Башкортостан поможет Крыму в развитии медицинского туризма

Директор медцентра в Уфе Щербаков: мы готовы делиться опытом и транслировать его

Республика Башкортостан намерена развивать медицинский туризм на Крымском полуострове. По мнению специалистов, эта форма отдыха становится все более востребованной, при этом Башкортостан зарекомендовал себя как один из пионеров в этой области и обладает огромным опытом, сообщает «Крым 24» .

«Этим опытом мы готовы делиться и транслировать его на других территориях Российской Федерации, в том числе и в Республике Крым», — отметил доктор медицинских наук, директор медицинского центра «Атримед» в Уфе Дмитрий Щербаков.

По его словам, Крым отличается уникальными природными условиями. Это и море, и ряд экономических преимуществ, которые могут привлечь пациентов так же, как это уже реализовано в Башкортостане.

В Уфе началась неделя бизнеса, в рамках которой первый день посвящен «Дню предпринимательства». В мероприятии участвуют 14 делегаций из зарубежных стран и 18 российских регионов.

Кроме того, на форуме представлены продукты и достижения как Республики Крым, так и других российских регионов.