Банк ДОМ.РФ проинвестирует строительство нового санатория в Пятигорске

Банк ДОМ.РФ выделит средства на строительство нового санатория в Пятигорске. Он станет первым подобным учреждением, возведенным в городе за 30 лет, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Санаторный комплекс «Горный Бриллиант» будет включать 4-звездочный комплекс на 252 номера. В инфраструктуру войдут SPA-центр, медицинские кабинеты, бассейн, фитнес-зал, ресторан, а также полноценное футбольное поле, предназначенное не только для отдыха, но и для тренировок местной футбольной школы.

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что в настоящее время в рамках льготной программы поддержки туризма банк осуществляет кредитование проектов на общую сумму 131 млрд рублей. По его словам, это позволит ввести в эксплуатацию свыше 6 тыс. современных гостиничных номеров в разных регионах страны.

Кавказские регионы традиционно лидируют по количеству проектов, представленных в банке для получения льготного финансирования.