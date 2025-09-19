Авиасообщение между Россией и Филиппинами может возобновиться в октябре

Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев заявил, что в октябре текущего года запланировано возобновление прямого авиасообщения между Россией и Филиппинами, сообщает ТАСС .

«Хотел бы поприветствовать возобновление прямых авиаперелетов между нашими странами», — сказал Груздев на пленарном заседании совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

Замглавы Минпромторга добавил, что в октябре запланированы первые авиарейсы из двух российских городов на Филиппины. Это событие имеет важное значение для развития туризма и увеличения туристического потока между странами.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что процедура восстановления авиационного сообщения между Россией и Соединенными штатами уже идет.

