Авиакомпания Azur Air отменила часть рейсов в Таиланд

С 25 марта чартерные рейсы в Паттайю не будут выполняться AZUR air из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга. А вот чартеры на Пхукет из указанных городов продолжат летать.

По информации участников туристического рынка, программа перелетов в Паттайю завершится примерно на месяц раньше запланированного. Данное решение моет быть связано с рекомендацией Росавиации сократить полетную программу, что должно помочь авиакомпании стабилизировать графики рейсов и уменьшить количество задержек.

Туры AZUR air в Паттайю продавали туроператоры Anex, FUN&SUN и «Интурист».

Пассажиры, у которых поездки в этот тайский уголок были запланированы после 25 марта, могут заменить авиаперевозчика, выбрать альтернативное направление или перебронировать тур на другой. Вопрос доплаты зависит от выбранного покупателем варианта и условий перебронирования.

В FUN&SUN рассказали, что путешественники могут сохранить проживание и сами купить авиабилеты или оформить их через туроператора. Еще возможна перебронь на GDS-туры или иные направления.

Как альтернативу Паттайе туроператор предлагает, например, Нячанг во Вьетнаме. Туда с 31 марта планируются рейсы, туристы могут долететь на лайнере Red Wings в Камрань.

Еще чартеры в Паттайю летают от авиакомпании «Икар». У них вылет из Москвы и Екатеринбурга. Туры на рейсы формируют Coral Travel и PEGAS Touristik. Кроме того, можно лететь прямыми рейсами «Аэрофлота» в Бангкок, после чего добраться до Паттайи трансфером.

Из Самары и Уфы прямых рейсов в Таиланд, кроме чартеров AZUR air, не было. Из этих городов возможен перелет в Бангкок с пересадкой, например, через Москву.

