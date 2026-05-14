Авиакомпании снизили цены на билеты в межсезонье

После майских праздников авиакомпании снизили стоимость билетов на внутренние и зарубежные рейсы из-за межсезонья и конкуренции. К концу мая спрос начнет расти, сообщает АБН24 .

Эксперт по туризму Николай Мельник пояснил, что после длинных выходных и до начала полноценного летнего сезона рынок традиционно входит в период затишья. Спрос на перелеты снижается, поэтому перевозчики корректируют тарифы, чтобы поддержать загрузку рейсов.

«Сейчас фактически идет межсезонье — период между длинными выходными и пиковым летним спросом. Традиционно в это время интерес к перелетам снижается, поэтому авиакомпании вынуждены корректировать тарифы и делать билеты дешевле, чтобы поддерживать загрузку рейсов», — пояснил спикер.

По словам Мельника, дополнительное влияние оказывает конкуренция. Авиакомпании запускают новые программы и используют акции и специальные тарифы, иногда работая «в ноль», чтобы привлечь клиентов.

Снижение цен затронуло и зарубежные направления. «Например, сейчас можно встретить билеты из Москва в Пхукет и обратно примерно за 29 тыс. рублей без багажа», — добавил эксперт.

Он отметил, что до начала июня рынок останется спокойным, однако ближе к двадцатым числам мая начнется активное бронирование летних поездок. После этого цены на билеты по России и за рубежом резко вырастут.

